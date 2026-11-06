Mersin'de 126 kişiyi dolandıran şebekeden 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 126 kişiyi dolandıran şebekeden 10 şüpheli tutuklandı

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Mersin\'de 126 kişiyi dolandıran şebekeden 10 şüpheli tutuklandı
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Mersin\'de 126 kişiyi dolandıran şebekeden 10 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen siber operasyonda, ülke genelinde 126 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandıran şebekeden gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber polisinin düzenlediği operasyonda, internet üzerinden 126 kişiyi telefonla arayarak 10 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin organize şekilde ülke genelinde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Farklı illerde yaşayan 126 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandıran şebekeye önceki gün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 24 cep telefonu, 19 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 446 bin 200 TL ile çeşitli miktarlarda esrar, uyuşturucu hap, hint keneviri ve metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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