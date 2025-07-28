Mersin\'de 29 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında toplam 29 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı düzenlediği operasyonda yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 'hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' gibi suçlardan 11 ayrı dosyadan aranan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Uzun süredir aranan ve cezası kesinleşen şahsın izine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli şahıs kullandığı araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi. - MERSİN