Mersin'de 3 mekanı kurşunlayan şebekeye operasyon, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 3 mekanı kurşunlayan şebekeye operasyon, 4 şüpheli tutuklandı

Mersin\'de 3 mekanı kurşunlayan şebekeye operasyon, 4 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de Yeni Parti il başkanlığı ofisi ile iki iş yerine yönelik silahlı saldırıların şüphelisi 4 kişi tutuklandı. Yeni nesil suç örgütü içinde yer aldığı iddia edilen şüphelilerden 1'inin arandığı öğrenildi.

Mersin'de Yeni Parti ile iki iş yeri olmak üzere toplam 3 mekanı kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ofis ve iş yerlerini kurşunlayan yeni nesil suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 4 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofis, 5 Eylül'de Menteş Mahallesi'nde bir medya şirketinin ofisi ile 7 Eylül'de Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki bir tantuniciye yönelik silahlı saldırıların şüphelileri belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.E., E.D., M.C. ve A.B. yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyon çerçevesinde 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Saldırı anları kameraya yansımıştı

İş yerlerinden birine gerçekleştirilen saldırı kameraya yansımıştı. İş yeri önüne gelen motosikletli 2 şüphelinden sürücü olanı arkadaşından aldığı tabanca ile önce bir el ateş etmişti. Tutukluk yapan silahı arkadaşının da yardımı ile doldur boşalt yaptıktan sonra tekrar iş yerine doğru çeviren şüpheli, bu kez 6-7 defa peş peşe ateş etmişti. Aynı yerde 30 Temmuz'da bir silahlı saldırı yaşanmıştı. Olayda mahalledeki bir sitede yöneticilik yapan A.G. yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Yeni Parti, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 3 mekanı kurşunlayan şebekeye operasyon, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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