Apartmanda korkutan yangın: 9 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Apartmanda korkutan yangın: 9 kişi tahliye edildi

Apartmanda korkutan yangın: 9 kişi tahliye edildi
19.04.2026 19:35  Güncelleme: 19:40
Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında, 5'i çocuk toplam 9 kişi, itfaiye ve komşuların yardımıyla tahliye edildi. Yangının şoförden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Mersin'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binadaki 5'i çocuk 9 kişi, itfaiye ekipleri ve komşuların yardımıyla tahliye edildi.

Yangın, merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. İlk belirlemelere göre şofbenden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede dairenin dumanla kaplanmasına neden oldu. Dumanın üst katlara yayılması üzerine bina sakinlerinden bazıları mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Toroslar İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı. Ekiplerin ve bina sakinlerinin koordineli çalışması sonucu üst katta mahsur kalan 5'i çocuk toplam 9 kişi güvenli şekilde binadan çıkarıldı. Tahliye işlemlerinin ardından yangının çıktığı dairede elektrik akımı kesilerek, alevlere müdahale edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda korkutan yangın: 9 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
18:05
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
SON DAKİKA: Apartmanda korkutan yangın: 9 kişi tahliye edildi - Son Dakika
