Mersin'de 500 kilo bozuk et ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de 500 kilo bozuk et ele geçirildi

Mersin\'de 500 kilo bozuk et ele geçirildi
10.01.2026 10:10  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 500 kilogram kokmuş ve bozulmuş et ele geçirilerek imha edildi. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı bildirildi.

Mersin'de yaklaşık 500 kilogram kokmuş ve bozulmuş et ele geçirilerek imha edildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy mevkiinde emniyet noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden, sevk irsaliyesi bulunmayan ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şartlarda taşınan yaklaşık 500 kilogram et ele geçirildi.

Gerekli yasal işlemlerin yapılması için Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine ekipler Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile harekete geçti. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu etlerin bozulmuş, kokmuş ve kesinlikle tüketime uygun olmadığı tespit edildi.

İnsan sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen etlere, Akdeniz Belediyesi Zabıtası tarafından el konuldu. Halkın sağlığını korumak adına yürütülen çalışmalar kapsamında etler, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün onayıyla mevzuata uygun şekilde imha edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Akdeniz, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de 500 kilo bozuk et ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 10:58:35. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 500 kilo bozuk et ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.