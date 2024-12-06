Mersin\'de 540 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 2 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. 2 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan yapılan aramada 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN