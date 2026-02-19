Mersin'de 555 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Mersin\'de 555 Hükümlü Yakalandı
19.02.2026 18:29
Mersin'de polis, kesinleşmiş hapis cezası olan 555 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Mersin'de polis ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması amacıyla son bir ay içerisinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda hükümlü yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında; hırsızlık, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı, tehdit ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığı bildirildi. Yakalanan kişiler arasında 10 yıldan 98 yıl 11 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.

Toplamda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişinin cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

18:27
