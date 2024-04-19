Mersin'de 78 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de 78 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu

Mersin\'de 78 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 kişi, sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon, dolandırıcılık, yaralama, hakaret, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenlendi. İl genelinde 30 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemler devam ediyor.

19.04.2024 11:05
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Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık, yaralama, hakaret, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde operasyon düzenlendi. İl genelinde 30 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 78 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu - Son Dakika

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