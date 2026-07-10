Mersin\'de Abartı Egzoza 2.16 Milyon TL Ceza

Mersin'de son bir ayda abartı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin TL idari para cezası uygulandı, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde abartı egzoz kullanan sürücülere yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Son bir ayda yapılan denetimlerde, aracında abartı egzoz bulunduğu tespit edilen 135 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi kapsamında toplam 2 milyon 160 bin TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 135 araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik kazalarının önlenmesi ve can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN