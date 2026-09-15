Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

Mersin\'de \'Ailem Güvende\' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
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Mersin merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda müstehcenlik ve fuhuş gibi suçlardan gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 dernek için kapatma yazışması başlatılırken, 14 internet sitesi ve 186 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonu çerçevesinde müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonrasında Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya, ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 28'ü tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 dernek hakkında kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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