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Mersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin anız yakma anı dronla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yakma yasağına uymayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Erdemli ilçesinde 2 şahsın anız yakmak suretiyle bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelileri anız yaktıkları esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin anız yakma anı ise dronla görüntülendi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.