Mersin'de Aranan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Mersin\'de Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Bir şahıs hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunurken diğer şahıs hakkında ise 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

29.07.2024 10:02
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Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında 42 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezaları ile aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerinkince yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 ayrı suçtan aranan ve son olarak 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın Mut ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, bölgede araştırma yaptı. Yapılan takip ve araştırmalar neticesinde saklandığı işyeri adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Diğer bir çalışmada ise Erdemli ilçesinde 'hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şahıs cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Aranan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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