Mersin'de aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de aranan 2 şahıs yakalandı

Mersin\'de aranan 2 şahıs yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ve 13 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan şahısların saklandığı adreslere operasyon düzenledi.

28.08.2024 10:39
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Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ve 13 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hapis cezası olan ve uzun süredir aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde 11 ayrı suçu bulunan 'Hırsızlık ve Dolandırıcılık'tan ise 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı tespit etti. 1 yıldır aranan şahsın saklandığı adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı. Erdemli ilçesinde de 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Silahla Tehdit" suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın bir minibüste olduğunu belirleyen jandarma şok operasyon yaptı. Operasyonda şahıs minibüste yakalandı.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan 2 şahıs cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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