Mersin'de 52 Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 52 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.