Mersin'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Mersin Valiliği, " Şüpheli tutuklandı, yaralı tedavi edilip taburcu edildi"

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayan ardından da videosunu çeken şüphelinin tutuklanmasının yanı sıra hakkında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme' suçundan da işlem yapıldığını bildirdi

Valilik ayrıca yaralının tedavisinin yapılıp taburcu olduğunu açıkladı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayan ardından da videosunu çeken şüphelinin tutuklanmasının yanı sıra hakkında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme' suçundan da işlem yapıldığını bildirdi. Valilik ayrıca yaralının tedavisinin yapılıp taburcu olduğunu açıkladı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (49), şüpheli A.T.E. tarafından darp edilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli motosikletle kaçarken, sağlık ekipleri M.G.'ye ilk müdahaleyi yaprak ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen A.T.E., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelinin darp edip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken işlediği suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfür edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.

Valilikten açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamasında: "Bozyazı ilçemizde 12.04.2025 tarihinde meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili olarak, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne 12.05.2025 saat: 01.45'te gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesindeki olay yerine giden ekiplerimiz M.G. isimli şahsın olay yerinde yaralı vaziyette olduğunu tespit etmiş, olay yerinden kaçan motosikletli bir şahıs takip edilerek yakalanmıştır. U.T.E. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır. Ayrıca U.T.E. isimli şahısın olayı videoya çektiği ve sosyal medyada paylaştığıyla ilgili 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme' suçundan da adli tahkikata başlanılmıştır. Yaralanan M.G. isimli şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir" denildi.