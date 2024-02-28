Mersin'de Bin 26 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Bin 26 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

Mersin\'de Bin 26 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 26 kişinin yakalandığını bildirdi. Vali Pehlivan, emniyet ve jandarma birimlerinin gece gündüz çalışarak kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlar yürüttüğünü belirtti. Operasyonlar sonucunda bin kişiye 5 yıla kadar, 11 kişiye 5-10 yıl arası ve 15 kişiye 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan toplam bin 26 kişi adli mercilere teslim edildi. Ayrıca dolandırıcılık, hırsızlık, terör, cinsel suçlar ve yağma suçlarından toplam 498 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

28.02.2024 09:42  Güncelleme: 09:44
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

Vali Pehlivan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kentin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet ve jandarma birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiğini belirtti. İl genelinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıslara yönelik 19-26 Şubat arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonel çalışma yürütüldüğünü ifade eden Pehlivan, çalışma sonucunda, 5 yıla kadar cezası bulunan bin kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 11 kişi ve 10-20 yıl arası cezası bulunan 15 kişi olmak üzere, toplam bin 26 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini vurguladı.

Pehlivan, ayrıca aynı tarihler arasında, dolandırıcılık suçundan 369, hırsızlık suçundan 113, terör suçundan 3, cinsel suçlardan 6 ve yağma suçundan 7 kişi olmak üzere toplam 498 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de Bin 26 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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