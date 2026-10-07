Mersin'de borsa vaadiyle dolandırılan 3 kişinin şikayetiyle 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de borsa vaadiyle dolandırılan 3 kişinin şikayetiyle 5 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de internetten tanıştıkları kişilerin borsa vaadiyle Yozgat'tan geldiği 3 kişi, kimlik bilgileri alınıp adlarına banka hesapları açıldıktan sonra dolandırıldı. Olayla ilgili 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle "borsa hesapları açarak para kazanma" vaadiyle kente gelen 3 kişinin, kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Müberra K., Yunus Emre E. ve Emirhan T., 4 Ekim 2026 tarihinde Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat ederek şikayetçi oldu. Mağdurlar, internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle 30 Eylül günü Yozgat'tan Mersin'e geldiklerini, burada kendilerine borsa hesapları açarak para kazanabileceklerinin söylendiğini belirtti.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle hareket eden 3 kişinin kimlik bilgilerinin alındığı ve adlarına banka hesapları açıldığı, bir süre sonra ise dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen M. S., M. C. B., T. K., H. Ö., Ş. P. ve A. H. olmak üzere 6 şüpheliyi tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden H. Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikGüncelYozgatMersinBankaBorsaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de borsa vaadiyle dolandırılan 3 kişinin şikayetiyle 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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