Mersin'de Çiftlik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Çiftlik Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'de atıl bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik mücadelesiyle söndürüldü.

28.02.2025 07:18
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Mersin'de çiftlik yangını geceyi aydınlattı

Atıl vaziyette bulunan eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta olduğu çiftlikte yangın

Yangının bahçelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti, alevler 4 saatin sonunda söndürüldü

MERSİN - Mersin'de bir süredir atıl vaziyette bulunan eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta olduğu çiftlikte çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bahçelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti, alevler 4 saatin sonunda söndürüldü.

Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi'nde yer alan ana trafo merkezinin 150 metre üstünde atıl durumdaki çiftlikte meydana geldi. Eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta bulunduğu çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Mersin'den ve Erdemli'den 6 itfaiye aracı, iş makinesi ve su tankeri sevk edildi. Yaklaşık 25 kişilik itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bölgenin tamamen bahçelerle kaplı ve trafo merkezi olması nedeniyle alevlerin sıçramaması için mücadele eden itfaiye ekipleri önce yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın 4 saatin sonunda söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin tekrar yangın çıkmaması için bir süre soğutma çalışması yapacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Çiftlik, İtfaiye, 3-sayfa, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Çiftlik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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