Mersin'de Çocuğa Market İçinde Darp - Son Dakika
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Mersin'de Çocuğa Market İçinde Darp

Mersin\'de Çocuğa Market İçinde Darp
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Mersin'de marketteki çocuklardan birini darp eden şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde şüpheli, markete sığınan çocuklardan birini feci şekilde darp ederek yerde yere vurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken çocuğun hastaneye kaldırıldığı, şüphelinin ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, marketteki çocuklar çıkmaya hazırlanırken içeri şüpheli bir şahıs girdi. Şüpheli M.E. o sırada çocuklardan M.A.D.'yi saklandığı rafların orada sıkıştırıp tokat ve yumruklarla darp ederek yerden yere vurdu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli bölgeden ayrılırken çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polisin çalışması sonucu şüpheli M.E. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Akdeniz ilçemizde bir market içerisinde meydana gelen ve sosyal medya platformlarına yansıyan kasten yaralama olayıyla ilgili şüpheli M.E., Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin hızlı çalışması neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan M.A.D.'nin hastanede tedavisi devam etmekte olup, adli süreç Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığımızın talimatları doğrultusunda tamamlanacak olan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Çocuğa Market İçinde Darp - Son Dakika

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