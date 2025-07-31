Mersin\'de Çocuk Motosiklet Kazasında Yaralandı

Mersin'de yola aniden çıkan küçük yaştaki bir çocuğa önce bir motosiklet çarptı, ardından ikinci motosiklet altına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mersin'in Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden koşarak yola çıkan küçük yaştaki bir çocuğa seyir halindeki iki motosiklet çarptı. İlk motosiklet çocuğa temas ederken, hemen ardından gelen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu ikinci motosiklet çocuğu altına aldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN