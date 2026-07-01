Tarsus\'ta depo yangını

Mersin'de bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus ilçesindeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Site içerisindeki bir depoda bulunan sandviç panelleri henüz belirlenemeyen nedenle tutuşarak alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı. - MERSİN