Mersin'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
31.03.2026 09:02
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü, sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü sürücü öldü, arkasında oturan eşi ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi 917. Sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya istikametine seyir halinde olan, Y.Ş. idaresindeki 33 ZP 053 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Erdoğan Işıl yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Şanise Işıl yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından 2 yaralı da Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Erdoğan Işıl hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bozyazı, Mersin, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

