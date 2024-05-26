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Mersin\'de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var

Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30'dan fazla yaralı var

MERSİN - Mersin- Adana otoyolunda meydana gelen biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30'dan fazla yaralı ise Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.