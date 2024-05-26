Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30'dan fazla yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30'dan fazla yaralı var

Geniş Video İzle

Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada, bir otobüs ve 4 araç karıştı. İlk bilgilere göre, kazada 10 kişi hayatını kaybetti ve 30'dan fazla kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ölü sayısının artabileceği belirtildi.

26.05.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30'dan fazla yaralı var

MERSİN - Mersin- Adana otoyolunda meydana gelen biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30'dan fazla yaralı ise Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Mersin, Adana, Acil Durum, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30'dan fazla yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
22:21 Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:43 Mersin’deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü
21:39 İnegöl’de sokaklar karıştı Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı İnegöl'de sokaklar karıştı! Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı
21:32 Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var
21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
18:30 Almanya’da dikkat çeken analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 23:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30'dan fazla yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement