Mersin'de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarparak ortalığı savaş alanına döndürdüğü ve 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

02.05.2024 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de feci kaza yaşanan can pazarı kamerada: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarparak ortalığı savaş alanına döndürdüğü ve 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarparak ortalığı savaş alanına döndürdüğü ve 32 yaşındaki kadın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı o anlarda hızla gelen otomobilin önce yayalara çarparak metrelerce uçurması ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.20 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçiş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil yayalara ve ağaca çarptı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Ağacın devrildiği, takla atan otomobilde yangının çıktığı kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Feci kaza saniye saniye kaydedildi

Kazayla ilgili soruşturma sürerken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin, kavşaktan dönen başka araca çarpamamak için ani haraketliyle yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerde hayatını kaybeden kadın ile çöp konteynerinin metrelerce savrulması da dikkat çekerken, takla atan aracın alev aldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Mersin, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 00:37:37. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement