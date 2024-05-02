Mersin'de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu

3.Sayfa

Mersin'de feci kaza yaşanan can pazarı kamerada: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarparak ortalığı savaş alanına döndürdüğü ve 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarparak ortalığı savaş alanına döndürdüğü ve 32 yaşındaki kadın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı o anlarda hızla gelen otomobilin önce yayalara çarparak metrelerce uçurması ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.20 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçiş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil yayalara ve ağaca çarptı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Ağacın devrildiği, takla atan otomobilde yangının çıktığı kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Feci kaza saniye saniye kaydedildi

Kazayla ilgili soruşturma sürerken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin, kavşaktan dönen başka araca çarpamamak için ani haraketliyle yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerde hayatını kaybeden kadın ile çöp konteynerinin metrelerce savrulması da dikkat çekerken, takla atan aracın alev aldığı görüldü.