Mersin'de FETÖ Operasyonu: 6 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de FETÖ Operasyonu: 6 Hükümlü Yakalandı

Geniş Video İzle

Mersin'de FETÖ soruşturması kapsamında 6 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

25.12.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de FETÖ operasyonu: 6 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

MERSİN - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında 6 ile 8 yıl arasında hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY, terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüte üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin adresleri belirlendi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.Ş, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.Ş ile 6 yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezaları olan Ş.V., M.G. ve M.Ö. yakalandı.

Yakalanan 6 hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin\'de FETÖ Operasyonu: 6 Hükümlü Yakalandı
Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de FETÖ Operasyonu: 6 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı Tüm gözler bu saate çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
10:22 Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
15:48 Manchester United’ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
15:34 Aralarında milli yıldızımız da var Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
15:31 İnsanlık tarihinde ilk NASA’nın keşif aracı Güneş’e en yakın mesafede olacak İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
15:16 DEM Parti’den Bakan Tunç’a ’İmralı’ tepkisi: Oyalamadan vazgeçin DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin
15:08 Aldatılan kadının intikamı acı oldu Eski sevgilisinin cinsel organını kesti Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Eski sevgilisinin cinsel organını kesti
15:08 Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz
15:03 İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 11:28:52. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de FETÖ Operasyonu: 6 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.