Mersin\'de fiyat denetiminde firmalara 198 bin 650 TL ceza kesildi

Mersin genelinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen firmalara 198 bin 650 TL ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri 01- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı, haksız fiyat artışı konularında bin 125 firmada 92 bin 943 ürün kontrol etti. Denetimlerde 6502 sayılı Kanun çerçevesinde tespit edilen ihlaller nedeniyle firmalara 198 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların karşılaştıkları sorunları ve şikayetlerini 'Alo 175 Tüketici Hattı' üzerinden ihbar edebilecekleri ifade edildi.