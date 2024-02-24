Mersin'de gaz yüklü tanker sulama kanalının altına sıkıştı - Son Dakika
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Mersin'de gaz yüklü tanker sulama kanalının altına sıkıştı

Mersin\'de gaz yüklü tanker sulama kanalının altına sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının altından geçen gaz yüklü tanker sıkıştı. Tanker, lastiklerinin indirilmesi ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Aynı noktada daha önce de birçok aracın sıkıştığı belirtildi.

24.02.2024 12:32
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Mersin'in Tarsus ilçesinde gaz yüklü tanker, köprüyü andıran sulama kanalının altına sıkıştı.

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde sulama kanalı geçen noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köprüyü andıran yerden 3,5 metre yüksekliği bulunan sulama kanalının altından geçen Z.B. idaresindeki 34 SZL 56 plakalı gaz yüklü tanker sıkıştı. Bir süre sıkışık kalan tanker, lastiklerinin indirilme ve çekici yardımıyla olduğu yerden kurtarıldı.

Öte yandan, aynı noktada daha öncede bir çok aracın sıkıştığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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