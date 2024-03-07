Mersin'de Gözaltındaki Şüphelilerden İkisi Kaçtı - Son Dakika
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Mersin'de Gözaltındaki Şüphelilerden İkisi Kaçtı

Mersin\'de Gözaltındaki Şüphelilerden İkisi Kaçtı

Mersin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye götürülen şüphelilerden 2'si, bekletildikleri nezaretin kapı kilidini kırarak kaçtı. Zanlılardan biri yakalanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda diğer şüphelilerin kapıyı örtüp beklemesi dikkat çekti.

07.03.2024 22:12
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Mersin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye götürülen şüphelilerden 2'si, bekletildikleri nezaretin kapı kilidini kırarak kaçtı. Zanlılardan biri yakalanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda diğer şüphelilerin kapıyı örtüp beklemesi dikkat çekti.

Olay, 2 gün önce Mersin Adliyesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan gözaltına alınan bir grup şüpheli, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürülerek nezarethanesine alındı. Şüphelilerden 2'si, mahkemeye çıkarılmak için bekletildikleri demir parmaklı hücrenin kapı kilidini kırarak elleri kelepçeli halde kaçtı. Diğer şüpheliler ise yerlerinden ayrılmadı. Olayın ortaya çıkması üzerine bölgede çalışma yapan güvenlik güçleri, kaçan zanlılardan birini yakaladı, diğerinin ise halen arandığı bildirildi.

O anlar, kameraya yansıdı

Adliyede meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çok sayıda şüphelinin bulunduğu demir parmaklıklı hücrenin kapısını zorlayarak açan 2 zanlının elleri kelepçeli halde kaçtıkları anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise bir başka zanlının kapıyı örtmesi diğerlerinin ise kaçmadan beklemeleri kayda geçti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Gözaltındaki Şüphelilerden İkisi Kaçtı - Son Dakika

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