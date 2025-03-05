Mersin'de Güvenli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Mersin'de Güvenli Trafik Denetimi

Mersin\'de Güvenli Trafik Denetimi

Mersin'de trafik ve asayiş uygulamalarında 94 aranan şahıs yakalandı, 39 araç trafikten men edildi.

05.03.2025 12:21
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Mersin'de 'güvenli trafik, huzurlu şehir' sloganıyla başlatılan trafik ve asayiş uygulamasında aranan 94 şahıs yakalanırken, 39 araç trafikten men edildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de hakim kılınan 'huzur ve güven' ikliminin devamlılığı ve daha iyi noktalara gelmesi açısından önem taşıyan 'trafik ve asayiş uygulamaları', İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından 7 gün 24 saat esasıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda 'güvenli trafik, huzurlu şehir' sloganıyla başlatılan denetimlere nezaret eden Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yapılan uygulamalarda vatandaşlara trafik bilgilendirme broşürü vererek, trafik kurallarına harfiyen uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Gün boyu ve gece de devam eden, il genelinde 40 noktada, 104 ekip ve 422 personelle yürütülen denetimlerde, 10 bin 229 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 94 şahıs yakalandı, biri kurusıkı 2 tabanca ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yürütülen trafik uygulamalarında ise 12 bin 72 araç sorgusu yapılırken, bunlardan 81'i motosiklet olmak üzere 433 araca cezai işlem uygulandı. 7'si motosiklet 39 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca denetimler sırasında 1 çalıntı araç ele geçirilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün, sürücü belgesine el konuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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