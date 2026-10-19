Mersin'de haklarında 79 yıl, 28 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de haklarında 79 yıl, 28 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü yakalandı

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Mersin\'de haklarında 79 yıl, 28 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü yakalandı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 79 yıl ve 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında 79 yıl ile 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 'kasten öldürme' suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E. ile 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B.'yi yakaladı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaMersinGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de haklarında 79 yıl, 28 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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