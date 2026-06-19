Mersin'de Havuzda Tesettür Problemi - Son Dakika
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Mersin'de Havuzda Tesettür Problemi

Mersin\'de Havuzda Tesettür Problemi
19.06.2026 22:05
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Mezitli'de tesettürlü mayo ile havuza girmek isteyen anne, görevliden izin alamadı, görüntüler kaydedildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne, o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine sitenin görevlisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ne yer alan Zafer Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocuğu havuzda olan bir kadın tesettürlü mayo ile havuz alanına girmek istedi. Görevli tarafından kıyafeti nedeniyle izin verilmediğini iddia eden kadın, o anları cep telefonu ile kaydederek yardım istedi. Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, site görevlisi gözaltına alınmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Mezitli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Havuzda Tesettür Problemi - Son Dakika

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