Mersin\'de Hükümlü Dron ile Yakalandı

Mersin'de hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın dron destekli operasyonuyla gizlendiği çadırda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak', 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçlarından aranan ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı titiz araştırmalar sonucunda şüphelinin Erdemli ilçesinde kırsalda olduğunun izine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şahsın kaldığı çadırı belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen dron destekli operasyonda hükümlü, gizlendiği çadırda kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi. - MERSİN