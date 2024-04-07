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Mersin'de hurdalıkta yangın: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle hurdalıkta çıkan yangında 6 yaşındaki yabancı uyruklu Fards Elhayır isimli kız çocuğu yanarak öldü.

Olay, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen Fards Elhayır isimli 6 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, Silifke Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.