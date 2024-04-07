Mersin'de hurdalıkta yangın: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle hurdalıkta çıkan yangında 6 yaşındaki yabancı uyruklu Fards Elhayır isimli kız çocuğu yanarak öldü.
Olay, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen Fards Elhayır isimli 6 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, Silifke Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de hurdalıkta yangın: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Demirce köyü mevkiindeki orman kesim sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan bir panelvan minibüs, lastiği patlayınca kanala uçup takla attı. Araç alev alırken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süreliğine aksadı ve inceleme başlatıldı.
Rize'nin merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.
Ataşehir ilçesinde sebze yüklü bir kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kamyon şoförü ise kendi çabasıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?