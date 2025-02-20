Mersin'de İki Ayrı Kaza ve Kamyon Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de İki Ayrı Kaza ve Kamyon Sürücüsü Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Mersin'de iki ayrı kaza güvenlik kameralarına yansıdı, devrilen kamyon sürücüsü itfaiye ile kurtarıldı.

20.02.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kaza anları kamerada

MERSİN - Mersinde meydana gelen iki ayrı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekerken, bir başka olayda ise devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde Gözne yolunda meydana gelen kazada otomobil yoldan çıkarak kanala uçtu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İkinci bir kaza da yine Toroslar ilçesinde Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde giden sepetli motora çarptı. Çarpmanın etkisi ile motor savurulurken sürücü kazayı ucuz atlattı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Başka bir kaza ise sabaha karşı Adana- Tarsus Otoyolu Pozantı yol ayrımına yakın noktada meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Y.D. araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön camı keserek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, 3-sayfa, Ulaşım, Mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de İki Ayrı Kaza ve Kamyon Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdaları Güncelliyor Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdaları Güncelliyor
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:00:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de İki Ayrı Kaza ve Kamyon Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.