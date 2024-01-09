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Mersin'de iş yerinin önündeki rampa hırsızlar tarafından çalındı - Son Dakika
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Mersin'de iş yerinin önündeki rampa hırsızlar tarafından çalındı

Mersin'de bir iş yerinin önündeki rampa, plakasız araçla gelen 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin rampayı araca yükleyerek kayıplara karıştığı görülüyor. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin\'de iş yerinin önündeki rampa hırsızlar tarafından çalındı
09.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:37
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Mersin'de bir iş yerinin önündeki rampa hırsızlar tarafından çalındı. O anlar binada bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, oto tamiri yapan iş yerinin önünde bulunun demir rampa plakasız araçla gelen 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler, araca yükledikleri rampa ile kayıplara karıştı. Rampanın yerinde olmaması üzerine bina sakinleri güvenlik kamerasını inceleyince çalındığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi olayı polise bildirerek şüphelilerin yakalanmasını istedi. Polis 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise 2 şahsın araçla gelerek rampayı yüklemeleri ve bölgeden uzaklaş anları yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Akdeniz, Mersin, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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