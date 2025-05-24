Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Evi kaçak sigara üretim merkezi yapmışlar: 2 gözaltı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bir evi kaçak sigara üretim merkezi yapan 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Mut ilçesinde kaçak sigara üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üretim merkezi haline getirilen evde ise 120 bin adet dolu makaron, 5 adet boş makaron, 140 kilogram bandrolsüz tütün, 25 adet sigara sarma makinesi, 4 adet dolum makinesi, 3 adet hava kompresörü ile 1 adet tütün kurutma makinesi ele geçirildi.

Göz altına alınan 2 şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.