Mersin\'de karpuz yüklü tır alev alev yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde karpuz yüklü tır alev alev yandı.

Olay, otoyol Tarsus- Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.G.'nin sürücülüğünü yaptığı 31 HT 385 plakalı dorsesinde karpuz yükü bulunan tırın motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Kupa ve dorse kısmında etkili olan alevler, yol kenarındaki ağaçlık ve çalılık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hem araçta çıkan, hem de ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu. - MERSİN