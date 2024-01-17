Mersin\'de kaza sonucu hayatını kaybeden 2 kişi Şırnak\'ta defnedildi

Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden 2'si Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden şoför ve bir yolcunun cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi. Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilen otobüste şoför Hüseyin Tayşun (43) ve yolculardan Huzan Sunmez'in (22) cenazesi Mersin'deki işlemlerin ardından yakınları tarafından dün gece Silopi'ye getirildi.

Şoför Tayşun'un cenazesi ilçenin Birlik köyündeki mezarlıkta, Sunmez'in cenazesi ise ilçedeki Başak Mezarlığında toprağa verildi. - ŞIRNAK