Mersin'de Kural İhlali Cezalandırıldı - Son Dakika
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Mersin'de Kural İhlali Cezalandırıldı

Mersin\'de Kural İhlali Cezalandırıldı
22.07.2026 16:33
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Mersin'de sosyal medyada paylaşılan kural ihlaline karşı sürücüye 10 bin lira ceza uygulandı.

Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü tespit ederek cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar titizlikle incelendi. Yapılan çalışma sonucunda kural ihlali yaptığı belirlenen aracın sürücüsü A.Y. tespit edildi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi kapsamında sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Mersin, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Kural İhlali Cezalandırıldı - Son Dakika

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