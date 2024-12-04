Mersin\'de Motosiklet Hırsızlığı

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Mersin'de bir siteye giren hırsızlar, bahçede park halindeki motosikleti çaldı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde siteye giren bir kasklı 2 şüpheli, site sakinlerinden birine ait motosikleti çalarak kaçtı. Sahibinin motosikletin olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde 2 şüpheliden birinin sitenin kapısından atlayarak bahçeye girmesi, diğerine kapıyı açması ve motosikleti soğuk kanlılıkla çalmaları yer aldı.

Bunun üzerine olay güvenlik güçlerine bildirilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MERSİN