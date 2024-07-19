Mersin'de Motosiklet Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Mersin'de 2 kişinin bulunduğu motosiklet kamyonete çarptı. Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan genç fırladığı yolda başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan ilçe merkezine doğru giden H.C.S. idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosiklet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.B. yönetimindeki 33 VAP 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan H.M.Ş. yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu H.M.Ş. ise daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN