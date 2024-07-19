Mersin'de Motosiklet Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında, motosiklet kamyonete çarptı. Kazada sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan genç ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 16:57
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Mersin'de 2 kişinin bulunduğu motosiklet kamyonete çarptı. Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan genç fırladığı yolda başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan ilçe merkezine doğru giden H.C.S. idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosiklet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.B. yönetimindeki 33 VAP 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan H.M.Ş. yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu H.M.Ş. ise daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Motosiklet Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Motosiklet Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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