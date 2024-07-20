Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de dün meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin kamyonete çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

20.07.2024 15:37
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Mersin'de dün motosikletin kamyonete çarpması sonucu yaralanan gençlerden sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan ilçe merkezine doğru giden H.C.S. (17) idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosiklet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.B. yönetimindeki 33 VAP 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki H.M.Ş. yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu H.M.Ş. ise daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan sürücü H.C.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Öteyandan diğer yaralının yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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