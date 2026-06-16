Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Mut-Karaman yolu üzerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Şahin idaresindeki 33 ALY 202 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet refüjdeki trafik levhası ile direğine çarptı. Kazada sürücü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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