Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, 10 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müstehcen içerikli görüntüler yayan ve çocuk istismarı yapan şahısları tespit etti. Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

29.08.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, 10 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı. Ekiplerin sanal devriyeleri neticesinde müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapan şahıslar tespit edildi. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 10 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon da 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyalde ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkartılan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, 3-sayfa, Mersin, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 00:31:56. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement