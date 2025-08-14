Mersin\'de Orman Yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken, havadan müdahale başladı.

Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteri alevlere müdahaleye başladı. Karadan da ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN