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Mersin'de orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kasten orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yangın güzergahında bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen 2 şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheli şahısları saklandıkları adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.