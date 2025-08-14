Mersin'de Orman Yangınları: Tahliyeler ve Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
14.08.2025 23:14
Anamur ve Silifke'de çıkan orman yangınları nedeniyle mahalleler tahliye ediliyor, ekipler mücadele ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına gece de çok sayıda ekip müdahale ederken, bir mahallenin tahliye edildiği öğrenildi. Silifke ilçesinde dün başlayan, 6 mahallenin tahliyesine, 53 evin de yanmasına neden olan orman yangının da devam ettiği, ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan 3 yangın söndürme helikopteri, hava kararana kadar alevlere havadan müdahale etti. Bölgeye gönderilen 13'ü arazöz, 1'i ilk müdahale aracı olmak üzere 37 araç ile 100'den fazla orman işçisi de yangına müdaheleye başladı. Yangını söndürmek için ilk andan itibaren mücadele eden ekipler, gece de yoğun mesai yapıyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalırken, tahliye kararı alınan Ovabaşı Mahallesi'ne alevlerin ulaşmaması için önlem alındı. Orman yangınının devam ettiği Silifke ilçesinden Anamur'a geçen Vali Atilla Toros da Korucuk Mahallesi'ne giderek, bilgi aldı.

Öte yandan, dün Silifke ilçesinde başlayan, 6 mahallenin tahliyesine, 53 evin de yanmasına neden olan orman yangınının da devam ettiği ve ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
