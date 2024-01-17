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Mersin'de otobüs kazasında hayatını kaybeden çocuğun kimliği belirlendi - Son Dakika
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Mersin'de otobüs kazasında hayatını kaybeden çocuğun kimliği belirlendi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan kimliği belirlenemeyen 5 yaşındaki çocuğun Mahmud Hammud olduğu tespit edildi. Kazada 9 kişi ölürken, 30 kişi yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan 15 kişi taburcu edilirken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Mersin\'de otobüs kazasında hayatını kaybeden çocuğun kimliği belirlendi
17.01.2024 - 21:09,  Güncelleme: 21:10
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişiden kimliği belirlenemeyen 5 yaşındaki çocuğun Mahmud Hammud olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece 01.15'de Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin Taysun (43) yönetimindeki 47 NA 767 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İlk gün hayatını kaybedenlerin otobüs şoförü Hüseyin Taysun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37), Hümeyra Karadağ ve Mülkiye Beyter olduğu belirlenmişti. 5 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun kimliği ise tespit edilememişti. Vefat eden çocuğun Suriye uyruklu Adana 2018 doğumlu Mahmud Hammud olduğu yapılan araştırmada belirlendi.

Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan 15 kişinin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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