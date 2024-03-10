Mersin'de otomobil su kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 299 araca 1 milyon 275 bin 960 TL ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamasında, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 299 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 275 bin 960 TL para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca 4 araç trafikten men edilirken, 2 araç da yakalandı.