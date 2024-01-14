 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Otomobilin Çarptığı 2 Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Otomobilin Çarptığı 2 Yaya Hayatını Kaybetti

Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda, Abdulhaluk Ölmez ve Şükran Tonk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de Otomobilin Çarptığı 2 Yaya Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 02:04,
Abone Ol

Mersin'de otomobilin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi.

Kaza, Merkez Akdeniz ilçesi Mersin- Adana D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametinden gelen B.S. yönetimindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı her ikisi de 20 yaşında olan Abdulhaluk Ölmez ile Şükran Tonk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akdeniz, Mersin, Adana, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otomobilin Çarptığı 2 Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika


00:37
Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Son Dakika
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37 İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 02:27:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Otomobilin Çarptığı 2 Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement